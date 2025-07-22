Суд приступит к рассмотрению дела о хищении денег у Долиной

На скамье подсудимых четверо фигурантов, которым предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Злоумышленники нанесли певице ущерб на сумму более 200 млн рублей.

Телефонные аферисты «обрабатывали» Долину несколько месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на «безопасные счета» и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре Москвы.

Таким образом, обвиняемые обманом похитили деньги потерпевшей, а также лишили её права на жилое помещение. Общий ущерб, с учётом банковских комиссий превысил 317,6 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

