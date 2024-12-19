Суд отменил приговор калининградским врачам, осужденным за убийство младенца

Медики были осуждены за убийство новорожденного ребенка.

Апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. Женщины до сих пор остаются под стражей.

Калининградских врачей приговорили к реальным срокам по делу о смерти младенца.

Ранее депутаты Госдумы запретили привлекать врачей к уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

