Суд отменил приговор калининградским врачам, осужденным за убийство младенца
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор врачам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой, сообщает РИА Новости.
Медики были осуждены за убийство новорожденного ребенка.
Апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. Женщины до сих пор остаются под стражей.
Калининградских врачей приговорили к реальным срокам по делу о смерти младенца.
Ранее депутаты Госдумы запретили привлекать врачей к уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru