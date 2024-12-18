СМИ: Госдума освободила врачей от уголовной ответственности

Соответствующий законопроект принят во втором и третьем чтениях. Как считают парламентарии, это остановит отток кадров из медицины.

Первый зампред комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что данное решение эпохально для всей системы здравоохранения. По его словам, статью 238 УК России часто применяли к работе врачей из-за того, что медпомощь считалась услугой в рамках гражданско-правовых отношений.

Ранее калининградских врачей приговорили к реальным срокам по делу о смерти младенца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

