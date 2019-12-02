Суд отклонил жалобу Ивана Голунова на бездействие СК в расследовании
Басманный суд Москвы отклонил жалобу Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета России. Речь идет о расследовании уголовного дела о наркотиках, по которому журналист обвинялся ранее, пишет RT.
Адвокат Голунова Сергей Бадамшин после заседания заявил, что решение суда будет обжаловано в ближайшее время.
Как уточняют РИА Новости, прокурор в Мосгорсуде заявила, что жалоба журналиста на бездействие следствия несостоятельна. Также сообщается, что уголовное дело маркировано грифом «секретно».
Ранее НСН писала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следствие имеет право засекретить уголовное дело в определенных случаях. Таким образом он прокомментировал ход расследования дела о наркотиках, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.
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