Суд отклонил жалобу Ивана Голунова на бездействие СК в расследовании

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин после заседания заявил, что решение суда будет обжаловано в ближайшее время.

Как уточняют РИА Новости, прокурор в Мосгорсуде заявила, что жалоба журналиста на бездействие следствия несостоятельна. Также сообщается, что уголовное дело маркировано грифом «секретно».

Ранее НСН писала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следствие имеет право засекретить уголовное дело в определенных случаях. Таким образом он прокомментировал ход расследования дела о наркотиках, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.

