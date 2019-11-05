Кремль: В деле Голунова торопиться не нужно

Не торопиться призвали в Кремле с комментариями в связи с расследованием так называемого «дела Голунова». «Пока нет каких-то сформулированных результатов расследования, поэтому давать промежуточные оценки было бы непрофессионально и неверно», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На замечание журналистов, что расследование длится уже несколько месяцев, Песков возразил, что «следствие может идти и дольше». А на вопрос, каким должен быть срок, чтобы в Кремле назвали его значительным и посчитали необходимым вмешаться, пресс-секретарь президента ответил, что «четко установленных сроков нет», добавив, что главе государства «должны быть четко доложены» результаты дела.

Журналиста «Медузы» задержали в центре Москвы в начале июня. Ему было предъявлено обвинение в распространении наркотиков. Иван Голунов был помещен под домашний арест, сам он утверждал, что зaпрещенные веществa ему подбросили. После широкого общественного резонaнсa уголовное дело в отношении журнaлистa было зaкрыто, нaчaлась проверка в отношении самих полицейских. 11 июня обвинения с журналиста были сняты. А по ходатайству главы МВД Владимира Колокольцева указом президента были уволены начальник Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин. Позже начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, был отстранен от должности.

Спустя почти пять месяцев после прекращения преследования Ивана Голунова в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых, - отмечает «Интерфакс». В отношении сотрудников полиции в связи с преследованием журналиста уголовные дела не возбуждались – отмечал адвокат Голунова Сергей Бадамшин, который в прошлом месяце подал в суд жалобу на бездействие следствия.

Тем меньшим будет удивление от ни шатко ни валко идущего следствия, чем детальнее вспомнить расследование Ивана Голунова, которое, по предположениям в том числе его самого, и стало причиной его преследования. Опубликованный вскоре после его освобождения материал рассказывал о переделе столичного рынка ритуальных услуг, в результате которого во главе практически всех кладбищ Москвы встали бизнесмены со Ставрополья, якобы связанные с сотрудниками спецслужб. По официальной оценке, которая приводится в публикации, объем столичного похоронного рынка составляет 14-15 млрд рублей в год. При этом теневая часть индустрии, по словам опрошенных участников рынка, составляет еще почти столько же: 12-14 млрд ежегодно.

После дела Голунова социологи зафиксировали спад доверия к правоохранительным органам. В начале ноября стало известно, что материалы дела Голунова Следственный комитет засекретил. Вероятно, для большего доверия к конечному результату.

