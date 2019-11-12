В Кремле прокомментировали засекречивание дела Голунова

В целом Песков отказался от подробного комментария, сославшись на незнание деталей.

Накануне в ходе рассмотрения в суде жалобы адвоката Голунова стало известно, что делу присвоен гриф «секретно».

Защитник просил дать оценку бездействию следователей, которые должны проверить полицейских, задержавших журналиста 6 июня этого года, и, по его версии, подбросивших ему наркотики.

