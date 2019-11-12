В Кремле прокомментировали засекречивание дела Голунова

12 ноября 201913:58

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следствие имеет право засекретить уголовное дело в определенных случаях. Таким образом он прокомментировал ход расследования дела о наркотиках, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Владимира Путина информируют о ходе расследования дела, однако президент не имеет права вмешиваться в процесс следствия.

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В целом Песков отказался от подробного комментария, сославшись на незнание деталей.

Накануне в ходе рассмотрения в суде жалобы адвоката Голунова стало известно, что делу присвоен гриф «секретно».

Защитник просил дать оценку бездействию следователей, которые должны проверить полицейских, задержавших журналиста 6 июня этого года, и, по его версии, подбросивших ему наркотики.

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ФОТО: РИА Новости // Владимир Песня
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