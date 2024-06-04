Суд освободил экс-полковника ФСБ, виновного во взятке 87 млн рублей
Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова к шести годам лишения свободы по делу о получении взятке. При этом осужденного освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности, передает РИА Новости.
Взятки Дмитрий Фролов брал с 2007 по 2013 год. Обвинение просило для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Изначально следствие оценивало сумму ущерба, нанесенного сотрудником ФСБ, в 637 миллионов рублей. Деньги Фролов ежемесячно получал от руководства «Кредитимпэкс Банка», которое хотело избежать отзыва лицензии у кредитной организации. Бывший акционер этого банка Георгий Шкурко также был освобожден от наказания по делу о даче взятки.
Кроме того, для обоих фигурантов прокурор также запрашивала штрафы по 174,2 миллиона рублей, и призвала суд конфисковать у Фролова виллу в Италии за 2 миллиона долларов, которая, как считает обвинение, куплена на «коррупционные доходы».
Ранее адвокат Эдуард Исецкий рассказал, что арестованное имущество заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, подозреваемого во взятках в 1 миллиард рублей, могут вернуть ему после вынесения приговора.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден обвинил Китай во вмешательстве в выборы президента США
- СМИ: Бразилия не пошлет высокопоставленных представителей на саммит по Украине
- Над Курской областью сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха»
- МИД РФ рекомендовал россиянам заранее проверять «е» и «ё» в загранпаспортах
- Россияне назвали «высокомерие» самым раздражающим качеством руководителя
- В Калининградской области стартовал фестиваль классической музыки «Кантата»
- Канада ввела санкции против экс-премьера Украины Николая Азарова за связи с РФ
- Итальянский министр предложил Макрону отправиться воевать на Украину
- Байден: США будут вооружать Украину, даже если она не вступит в НАТО
- В России начнут продавать белорусские автомобили Belgee
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru