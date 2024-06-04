Суд освободил экс-полковника ФСБ, виновного во взятке 87 млн рублей

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова к шести годам лишения свободы по делу о получении взятке. При этом осужденного освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности, передает РИА Новости.

Взятки Дмитрий Фролов брал с 2007 по 2013 год. Обвинение просило для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Изначально следствие оценивало сумму ущерба, нанесенного сотрудником ФСБ, в 637 миллионов рублей. Деньги Фролов ежемесячно получал от руководства «Кредитимпэкс Банка», которое хотело избежать отзыва лицензии у кредитной организации. Бывший акционер этого банка Георгий Шкурко также был освобожден от наказания по делу о даче взятки.

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Кроме того, для обоих фигурантов прокурор также запрашивала штрафы по 174,2 миллиона рублей, и призвала суд конфисковать у Фролова виллу в Италии за 2 миллиона долларов, которая, как считает обвинение, куплена на «коррупционные доходы».

Ранее адвокат Эдуард Исецкий рассказал, что арестованное имущество заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, подозреваемого во взятках в 1 миллиард рублей, могут вернуть ему после вынесения приговора.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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