Суд освободил экс-полковника ФСБ, виновного во взятке 87 млн рублей

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова к шести годам лишения свободы по делу о получении взятке. При этом осужденного освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности, передает РИА Новости.

Взятки Дмитрий Фролов брал с 2007 по 2013 год. Обвинение просило для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Изначально следствие оценивало сумму ущерба, нанесенного сотрудником ФСБ, в 637 миллионов рублей. Деньги Фролов ежемесячно получал от руководства «Кредитимпэкс Банка», которое хотело избежать отзыва лицензии у кредитной организации. Бывший акционер этого банка Георгий Шкурко также был освобожден от наказания по делу о даче взятки.