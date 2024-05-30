Депутата горсовета Новосибирска заподозрили в получении многомиллионной взятки

Украинцева доставили Следственный комитет. В отношении депутата возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 245 млн рублей (семидесятикратная сумма взятки).

Следствие полагает, что Украинцев незаконно получал денежные средства от главы строительной организации с сентября 2022 года по январь 2023 года. Депутат обещал обеспечить покровительство и продвигать интересы организаций в принятии решений горсоветом в сфере градостроительства.

Контроль над ведением расследования взяла на себя областная прокуратура.

Ранее замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова поймали с поличным при получении взятки.

