Адвокат: Замминистра обороны Иванову могут вернуть арестованное имущество
Арестованное имущество заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Эдуарда Исецкого.
По его словам, это возможно в двух случаях. Арест с имущества снимается при вынесении и вступлении в законную силу приговора. В этом случае суд отдельно укажет данный факт в тексте приговора. Либо снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу.
Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Иванова.
Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. До этого в Минобороны он курировал работу военно-строительного комплекса. Под арестом чиновник будет находится до 23 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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