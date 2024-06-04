Адвокат: Замминистра обороны Иванову могут вернуть арестованное имущество

По его словам, это возможно в двух случаях. Арест с имущества снимается при вынесении и вступлении в законную силу приговора. В этом случае суд отдельно укажет данный факт в тексте приговора. Либо снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу.

Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Иванова.

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. До этого в Минобороны он курировал работу военно-строительного комплекса. Под арестом чиновник будет находится до 23 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

