Суд оставил историка-потрошителя Соколова в СИЗО до сентября

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда об аресте историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, до 24 сентября, таким образом отказав ему в смягчении меры пресечения, пишет РИА Новости.

Ранее защита Соколова указывала на то, что просит изменить ему меру пресечения на домашний арест из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также невозможности посещения СИЗО 84-летними родителями обвиняемого, пишет RT.

При этом, как отметил адвокат Александр Почуев, «чудес от этого заседания никто и не ожидал».