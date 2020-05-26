Суд оставил историка-потрошителя Соколова в СИЗО до сентября
Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда об аресте историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, до 24 сентября, таким образом отказав ему в смягчении меры пресечения, пишет РИА Новости.
Ранее защита Соколова указывала на то, что просит изменить ему меру пресечения на домашний арест из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также невозможности посещения СИЗО 84-летними родителями обвиняемого, пишет RT.
При этом, как отметил адвокат Александр Почуев, «чудес от этого заседания никто и не ожидал».
Ранее НСН писала, что бывшему доценту СПБГУ Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев. По его словам, следствие на данный момент полностью завершило работу по этому делу. Соколову предъявлено обвинение по двум статьям: убийство и незаконное хранение оружия.
Адвокат также сообщил, что свою вину Соколов признает и раскаивается. Почуев добавил, что в дальнейшем планирует добиваться от суда рассмотрения дела в закрытом режиме.
Напомним, утром 9 ноября 2019 года 63-летнего бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова вытащили из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже суд арестовал его по обвинению в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко.
Профессор психологии Борис Хигир проанализировал человеческие качества Соколова и рассказал argumenti.ru, что только случайность помешала убийце спрятать концы в воду.
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