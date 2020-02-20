Убивший аспирантку историк Соколов написал в СИЗО роман о любви

Убивший аспирантку экс-преподаватель СПбГУ, историк 63-летний Олег Соколов написал роман о любви, находясь в заключении.

Как уточняет Дни.ру, об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Отмечается, что Соколов надеется на то, что книга станет популярной среди читателей.

Напомним, с конца декабря 2019 года Соколов содержится в СИЗО «Бутырка» в связи с обвинением в убийстве своей сожительницы и аспирантки Санкт-петербургского университета 24-летней Анастасии Ещенко. По решению суда Соколов находится под арестом до апреля 2020 года.

Инцидент произошел в ночь на 8 ноября. По версии следствия, Соколов хотел замести следы преступления, расчленив тело девушки и пытаясь по частям утопить в реке Мойке.

