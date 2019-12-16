Суд оставил историка-потрошителя Соколова под арестом
Городской суд Санкт-Петербурга принял решение оставить под стражей историка Олега Соколова, арестованного по обвинению в убийстве 24-летней аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко.
Доцент-потрошитель останется в следственном изоляторе минимум до 8 января. Ранее адвокат Соколова Александр Почуев ходатайствовал о переводе обвиняемого под домашний арест.
Сейчас Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу в московском Центре психиатрии и наркологии имени Сербского.
В связи с этим историка перевели из петербургского следственного изолятора «Кресты» в московский СИЗО № 2 «Бутырка». Дело историка передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ, отмечает РЕН ТВ.
Адвокат Соколова Александр Почуев рассказал ранее на пресс-конференции НСН о тяжёлом состоянии родителей обвиняемого.
По версии следствия, Соколов застрелил юную возлюбленную в ночь на 8 ноября, напоминает RT, после чего расчленил тело и попытался утопить останки в Мойке.
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