Суд оставил историка-потрошителя Соколова под арестом

Сейчас Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу в московском Центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

В связи с этим историка перевели из петербургского следственного изолятора «Кресты» в московский СИЗО № 2 «Бутырка». Дело историка передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ, отмечает РЕН ТВ.

Адвокат Соколова Александр Почуев рассказал ранее на пресс-конференции НСН о тяжёлом состоянии родителей обвиняемого.

По версии следствия, Соколов застрелил юную возлюбленную в ночь на 8 ноября, напоминает RT, после чего расчленил тело и попытался утопить останки в Мойке.

