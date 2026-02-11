Суд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за неудаление информации
Мессенджер Telegram оштрафовали почти на 4 млн рублей за неудаление информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Таганский суд.
«Признать Telegram Messenger inc виновным в совершении административного правонарушения... назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей», - постановил суд.
В отношении компании был составлен протокол за распространение и неудаление заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, продаже алкогольной и табачной продукции, а также распространение и продажу персональных данных.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что в отношении Telegram вводятся ограничения из-за неисполнения мессенджером российского законодательства.
