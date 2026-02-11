Суд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за неудаление информации

Мессенджер Telegram оштрафовали почти на 4 млн рублей за неудаление информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Таганский суд.

Мессенджеру Telegram грозят штрафы на сумму до 64 млн рублей

«Признать Telegram Messenger inc виновным в совершении административного правонарушения... назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей», - постановил суд.

В отношении компании был составлен протокол за распространение и неудаление заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, продаже алкогольной и табачной продукции, а также распространение и продажу персональных данных.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в отношении Telegram вводятся ограничения из-за неисполнения мессенджером российского законодательства.

