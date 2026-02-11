«Вы замотивированы?»: Как психология влияет на умение управлять финансами
Светлана Алейникова в пресс-центре НСН раскрыла, что только сочетая действия с правильным мышлением можно достигнуть контроля над своими финансами.
В вопросе финансовой грамотности большую роль играет психологический аспект. Об этом в пресс-центре НСН рассказала экономист, финансовый консультант, основатель консалтингового агентства «Финансы.Легко!», член Ассоцииации предпринимателей и управленцев Светлана Алейникова.
«Если говорить про финансовую грамотность, то тут важно обратить внимание, что к финансовому результату, к закрытию задолженности мы приходим благодаря мыслям, чувствам и действиям. Только в этом треугольнике, когда всё объединяется, и рождается результат. Да, психологические аспекты важны, эмоциональная составляющая тоже важна. Я по своему опыту вижу людей, у которых бизнес может приносить миллиарды, но они вообще не вытаскивают из него деньги, перекрывая обязательства или сразу вкладывая. Это тоже влияет на результат. Оскар Хартманн (серийный предприниматель, основатель компаний KupiVIP, CarPrice. - Прим. НСН) как-то сказал, что финансовый результат на 80% зависит от психологии, и на 20% - от действий, но только вместе они могут привести к результату. Я придерживаюсь той же точки зрения. Иногда нужно разбирать, насколько вы замотивированы, чтобы прийти к желаемому результату – в том числе и к закрытию задолженности», - подытожила она.
Ранее генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН заявил, что население быстро не научится финансовой грамотности, необходимо сформировать у него долгосрочные установки и избавить их от стереотипного мышления.
