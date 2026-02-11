В Бурятии попал в ДТП школьный автобус
Школьный автобус попал в аварию в Тарбагатайском районе Бурятии, пострадал ребенок. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
ДТП произошло на территории села Нижний Саянтуй.
«По предварительной информации, 37-летний водитель... автобуса "Газель Next", следовавший по маршруту с детьми, не предоставил преимущество в движении автомобилю Mazda Demio», - указано в сообщении.
За медицинской помощью обратился один пассажир автобуса - семилетний ребенок.
По данным управления Следственного комитета по республике, у несовершеннолетнего повреждения в области головы. По факту ДТП возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Ранее в Удмуртии 14 человек пострадали при столкновении школьного автобуса с легковым авто.
