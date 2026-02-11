МЧС: В России спасли более 42 тысяч человек в 2025 году

Свыше 42 тысяч человек были спасены в России при экстремальных ситуациях в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

МЧС: В России снизилось количество пожаров в новогодние праздники

Соответствующие данные были представлены на расширенной коллегии МЧС по итогам работы в прошлом году, отмечает RT.

«Главный результат работы... в 2025 году — более 42 тыс. спасенных жизней», — указано в материалах.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что слаженная работа подразделений министерства обеспечила спасение и эвакуацию более 240 тысяч граждан.

