МЧС: В России спасли более 42 тысяч человек в 2025 году

Собянин: Более 100 социальных объектов планируется построить в Москве в этом году Новый детский сад строится в Филимонковском районе Новой Москвы Завершена реставрация храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово Каток на Северном речном вокзале будет работать до 1 марта Фотовыставка «Океан любви» откроется в «Москвариуме» ко Дню всех влюбленных