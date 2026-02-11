Отсутствие базовой финансовой грамотности и желание соответствовать красивой картинке в социальных сетях являются основными причинами, по которым люди попадают в кредитную кабалу. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог Мария Вольная.

«Первый фактор – это невежество и отсутствие базовой финансовой грамотности. То есть человек с потребительским кредитом, ипотекой расходует энергию не на развитие, а на удовлетворение базовых потребностей. И вместо того, чтобы фокусироваться на создании новых притоков, зацикливается на закрытии долга и берет на это новый кредит, перекладывая с карточки на карточку одни и те же деньги», - рассказала она.

При этом Вольная подчеркнула, сильное негативное влияние оказывают социальные сети, которые побуждают вести роскошный образ жизни, даже если он не по карману.