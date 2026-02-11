Инфантильность и соцсети: Почему россияне злоупотребляют кредитами

Мария Вольная заявила в пресс-центре НСН, что на спонтанные кредиты людей часто провоцирует зависть к красивой картинке в соцсетях.

Отсутствие базовой финансовой грамотности и желание соответствовать красивой картинке в социальных сетях являются основными причинами, по которым люди попадают в кредитную кабалу. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог Мария Вольная.

«Первый фактор – это невежество и отсутствие базовой финансовой грамотности. То есть человек с потребительским кредитом, ипотекой расходует энергию не на развитие, а на удовлетворение базовых потребностей. И вместо того, чтобы фокусироваться на создании новых притоков, зацикливается на закрытии долга и берет на это новый кредит, перекладывая с карточки на карточку одни и те же деньги», - рассказала она.

При этом Вольная подчеркнула, сильное негативное влияние оказывают социальные сети, которые побуждают вести роскошный образ жизни, даже если он не по карману.

«Ведутся на рекламу»: Почему россияне «забили» на долги

«Второй фактор – это соцсети и медиа, которые транслируют очень яркую, богатую жизнь, преподнося это так, будто подобным образом может жить каждый. У человека появляется зависть, и он всеми силами старается соответствовать глянцевой картинке: покупает себе машину, которую не может позволить по доходам. Это инфантильная позиция: вместо того, чтобы заниматься саморазвитием, раскрытием своего потенциала, человек строит иллюзорную картинку, которую транслирует вовне. Ключевая проблема – отсутствие базовой ответственности», - подытожила Вольная.

Ранее генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев заявил в пресс-центре НСН, что число россиян с тремя и более кредитами стало снижаться.

