При этом проблема с дебиторской задолженностью у предпринимателей, по словам Алейниковой, создает дополнительные риски.

«С точки зрения бизнеса немного иная ситуация. У нас сейчас около 768 тысяч предпринимателей. И около 134 тысяч из них имеют просроченную дебиторскую задолженность. Это 24%, и это уже и правда зона риска. Это тянет за собой невыплату зарплат сотрудникам, цепочку проблем с оплатой по обязательствам, по «дебиторке» и так далее», - подытожила она.

Ранее генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев заявил НСН, что нет ничего плохого в том, что у человека есть 1-2 кредита, если он их стабильно погашает в беспроцентный период, к тому же сегодня число граждан с тремя и более кредитами снижается благодаря учету долговой нагрузки по поручению президента РФ.

