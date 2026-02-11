Экономист: У физлиц меньше просроченных долгов, чем у бизнеса
Долги бизнеса более опасны, чем долги обычных граждан, многие из которых к тому же могут быть реструктуризированы, объяснила Светлана Алейникова в пресс-центре НСН .
Коллекторы запрашивают лишь 4% от общей суммы задолженности граждан, которая составляет порядка 36 трлн рублей, а среди предпринимателей просроченный долг имеют 24%, рассказала в пресс-центре НСН экономист, финансовый консультант, основатель консалтингового агентства «Финансы.Легко!», член Ассоциации предпринимателей и управленцев Светлана Алейникова.
«По данным Бюро кредитных историй (БКИ), совокупная кредиторская задолженность у граждан составила порядка 36 трлн рублей. Если говорить о коллекторах, то они запрашивают только порядка 1,6 трлн рублей, это порядка 4% от общей суммы задолженности. По статистике, для бизнеса, например, сумма списанной дебиторской задолженности в районе 4-5% - это, в принципе, приемлемо. И не факт, что все эти долги потом будут списываться по банкротству, часть будет реструктуризироваться. Так что нельзя говорить, что мы находимся в зоне риска», - рассказала она.
При этом проблема с дебиторской задолженностью у предпринимателей, по словам Алейниковой, создает дополнительные риски.
«С точки зрения бизнеса немного иная ситуация. У нас сейчас около 768 тысяч предпринимателей. И около 134 тысяч из них имеют просроченную дебиторскую задолженность. Это 24%, и это уже и правда зона риска. Это тянет за собой невыплату зарплат сотрудникам, цепочку проблем с оплатой по обязательствам, по «дебиторке» и так далее», - подытожила она.
Ранее генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев заявил НСН, что нет ничего плохого в том, что у человека есть 1-2 кредита, если он их стабильно погашает в беспроцентный период, к тому же сегодня число граждан с тремя и более кредитами снижается благодаря учету долговой нагрузки по поручению президента РФ.
