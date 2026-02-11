«Я думаю, что это более выгодная покупка именно для «Яндекса» все-таки. Чем шире экосистема, чем больше товаров продается, тем лучше компании. А для Flowwow это может быть просто спасательный круг. Всех тонкостей мы не знаем, но выглядит это так. Поэтому стратегии и будущий успех Flowwow пока остаются под вопросом», - отметил он.

Со своей стороны, президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова отметила, что пострадает качество, сервис будет предлагать теперь более простые букеты.

«Большая часть салонов принимают заказы именно через интернет. Я не думаю, что будут какие-то глобальные изменения. При этом может ассортимент сократиться, так как будет оптимизация, что повлияет на качество. Будет сделано так, чтобы изготовление букетов не занимало много времени, чтобы это мог делать любой человек, не самый профессиональный флорист. Этот сервис был на рынке одним из ведущих, они были представлены в разных городах, было очень удобно. Можно было купить букет в Москве, а подарят его кому-то во Владивостоке. При этом при покупке «Яндексом» может увеличиться объем заказов, так как это большая экосистема, про которую знают все», - рассказала собеседница НСН.

Европейские страны продолжают включать цветы в санкционный список, пока Россия закупает их у Китая и Латинской Америки, а доля российской продукции доходит до 40%, заявила НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

