Спасение или упрощение? Что ждет цветочный маркетплейс Flowwow после покупки «Яндексом»
Сделка больше выгодна «Яндексу», а для Flowwow это просто спасательный круг, заявил НСН Алексей Кременсков, а Валентина Сафронова отметила, что пострадает качество.
Покупка маркетплейса цветов и подарков Flowwow больше выгодна именно «Яндексу», чем самому сервису, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
«Яндекс» может купить российский бизнес маркетплейса цветов и подарков Flowwow, сообщил Forbes со ссылкой на источники. По их сведениям, компания может быть присоединена к сервису "Яндекс Еда", через который можно заказывать цветы. Сделка готовится к завершению в апреле. Сейчас она проходит стадию аудита, а затем должна получить одобрение ФАС. Кременсков рассказал о последствиях сделки.
«Я думаю, что это более выгодная покупка именно для «Яндекса» все-таки. Чем шире экосистема, чем больше товаров продается, тем лучше компании. А для Flowwow это может быть просто спасательный круг. Всех тонкостей мы не знаем, но выглядит это так. Поэтому стратегии и будущий успех Flowwow пока остаются под вопросом», - отметил он.
Со своей стороны, президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова отметила, что пострадает качество, сервис будет предлагать теперь более простые букеты.
«Большая часть салонов принимают заказы именно через интернет. Я не думаю, что будут какие-то глобальные изменения. При этом может ассортимент сократиться, так как будет оптимизация, что повлияет на качество. Будет сделано так, чтобы изготовление букетов не занимало много времени, чтобы это мог делать любой человек, не самый профессиональный флорист. Этот сервис был на рынке одним из ведущих, они были представлены в разных городах, было очень удобно. Можно было купить букет в Москве, а подарят его кому-то во Владивостоке. При этом при покупке «Яндексом» может увеличиться объем заказов, так как это большая экосистема, про которую знают все», - рассказала собеседница НСН.
