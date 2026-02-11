Мехтиев отметил, что несмотря на то, что все больше людей хочет научиться контролировать свои финансы, им все еще мешают стереотипные установки.

«Да, растёт осознание людей, что финансовая грамотность для них важна. Растёт и количество людей, которые хотели бы сами управлять своими финансами. Но здесь много мифов, и один из самых распространенных: «У меня с деньгами всё хорошо, чего мне их считать». Или: «У меня с деньгами всё плохо, ваши советы экономить 10% не помогут – лучше помогите материально». Будем надеяться, принятая стратегия к 2030 году даст результат», - подытожил он.

Ранее стало известно, что более 2 млн россиян признали финансово несостоятельными с появления института судебного банкротства в 2015 году и внесудебного механизма в 2020-м, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



