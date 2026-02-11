Песков: Россия заинтересована в обсуждении с США экономических тем
Экономические темы представляют интерес в рамках контактов России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы заинтересованы, чтобы обсуждать с американцами экономические дела», - отметил представитель Кремля на брифинге.
По словам Пескова, Москва считает, что на повестке есть много тем, представляющих для сторон взаимный интерес.
Ранее пресс-секретарь рассказал, что США не ответили на предложение РФ об ограничении стратегических вооружений после завершения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Турции и России предсказали конфликт из-за Азербайджана
- Песков: Рассуждать о якобы намерениях Зеленского провести выборы пока рано
- «Разгон от 70 до 300 тысяч»: Сколько зарабатывают стоматологи в России
- Лавров: Россия будет придерживаться ДСНВ, пока США сохраняют лимиты
- Суд оштрафовал Telegram еще на 7 млн рублей
- Помогает на фронте: Марочко выступил против замедления Telegram
- В Бурятии попал в ДТП школьный автобус
- «Вы замотивированы?»: Как психология влияет на умение управлять финансами
- Названы главные мифы «финансово неграмотных» россиян
- Песков: Россия заинтересована в обсуждении с США экономических тем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru