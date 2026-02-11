Песков: Россия заинтересована в обсуждении с США экономических тем

Экономические темы представляют интерес в рамках контактов России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы заинтересованы, чтобы обсуждать с американцами экономические дела», - отметил представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, Москва считает, что на повестке есть много тем, представляющих для сторон взаимный интерес.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что США не ответили на предложение РФ об ограничении стратегических вооружений после завершения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

