Суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом рассказали в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей.
Согласно закону об иноагентах, граждане РФ с таким статусом должны предоставлять властям отчет о своей деятельности, в том числе сведения о целях расходования денежных средств.
Моргенштерна уже неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Осенью 2022 года музыкант уехал из России.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее обвинила Моргенштерна в пиаре на ее имени. Она утверждает, что рэп-исполнитель упоминает ее в каждом интервью и в каждом ролике, получая таким образом некую медийность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru