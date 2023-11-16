Суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом рассказали в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей.

Согласно закону об иноагентах, граждане РФ с таким статусом должны предоставлять властям отчет о своей деятельности, в том числе сведения о целях расходования денежных средств.