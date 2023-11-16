Суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом рассказали в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей.

Согласно закону об иноагентах, граждане РФ с таким статусом должны предоставлять властям отчет о своей деятельности, в том числе сведения о целях расходования денежных средств.

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Моргенштерна уже неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Осенью 2022 года музыкант уехал из России.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее обвинила Моргенштерна в пиаре на ее имени. Она утверждает, что рэп-исполнитель упоминает ее в каждом интервью и в каждом ролике, получая таким образом некую медийность.

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ФОТО: РИА Новости
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