СМИ: Власти ОАЭ запретили концерты рэпера Моргенштерна
Выступления и публичные мероприятия с участием российского рэпера Моргенштерна(признан в РФ иноагентом) запретили на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Telegram-канал Mash.
Власти страны внесли артиста в черный список после его интервью журналистке Ксении Собчак, в котором он описывает способы, как обходить законы и ограничения ОАЭ.
Сразу после этого, как отмечается, у Моргенштерна сорвался концерт, который должен был состоятся 10 ноября в Дубае в клубе Billionaire, за несколько часов до начала.
По данным организаторов выступлений рэпера, он теперь сможет выступать только на частных мероприятиях на территории ОАЭ без продажи билетов и анонсов.
Ранее Моргенштерн признался, что соскучился по дому и хочет вернуться в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Комика Гарика Оганисяна не пустили в Грузию
- Мизулина обвинила Моргенштерна в пиаре на ее имени
- Еврокомиссия передала на рассмотрение странам ЕС 12-й пакет санкций против РФ
- Львова-Белова призвала дать возможность трудоустраиваться после девятого класса
- Путин пообещал пресекать попытки вмешательства в выборы в России
- АТОР: Россияне потеряли интерес к турецкой Анталье
- Академик РАН заявил, что российские космонавты тратят на ремонт МКС до 50% времени
- Савельев заявил, что Россия готова к созданию нового сверхзвукового Ту-144
- СМИ: Власти ОАЭ запретили концерты рэпера Моргенштерна
- Прокуратура потребовала сохранить в Орле дуб, посаженный в честь отмены крепостного права
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru