СМИ: Власти ОАЭ запретили концерты рэпера Моргенштерна

Власти страны внесли артиста в черный список после его интервью журналистке Ксении Собчак, в котором он описывает способы, как обходить законы и ограничения ОАЭ.

Сразу после этого, как отмечается, у Моргенштерна сорвался концерт, который должен был состоятся 10 ноября в Дубае в клубе Billionaire, за несколько часов до начала.

По данным организаторов выступлений рэпера, он теперь сможет выступать только на частных мероприятиях на территории ОАЭ без продажи билетов и анонсов.

Ранее Моргенштерн признался, что соскучился по дому и хочет вернуться в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

