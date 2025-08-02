В Цумадинском районе Дагестана сошел сель

Грязевой поток топит Дагестан — в Цумадинском районе сошел сель. Кадрами в соцсетях делятся местные жители.

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На днях эвакуацию и угрозу новых сходов объявили в Тырныаузе в Кабардино-Балкарии, в Эльбрусском районе действует режим ЧС. Без воды остаются три тысячи человек, подача электричества и газа осуществляется в штатном режиме, сообщили в МЧС.

Селевой поток сошел 31 июля по ущелью реки Герхожан-Суу.

Ранее в Российском союза туриндустрии (РСТ) рассказали НСН, что снижения спроса на отдых в горных регионах не зафиксировано, а само направление позволяет сохранять туристический спрос круглый год.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Иванов
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