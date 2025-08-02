В Цумадинском районе Дагестана сошел сель

На днях эвакуацию и угрозу новых сходов объявили в Тырныаузе в Кабардино-Балкарии, в Эльбрусском районе действует режим ЧС. Без воды остаются три тысячи человек, подача электричества и газа осуществляется в штатном режиме, сообщили в МЧС.

Селевой поток сошел 31 июля по ущелью реки Герхожан-Суу.

Ранее в Российском союза туриндустрии (РСТ) рассказали НСН, что снижения спроса на отдых в горных регионах не зафиксировано, а само направление позволяет сохранять туристический спрос круглый год.

