В Цумадинском районе Дагестана сошел сель
Грязевой поток топит Дагестан — в Цумадинском районе сошел сель. Кадрами в соцсетях делятся местные жители.
На днях эвакуацию и угрозу новых сходов объявили в Тырныаузе в Кабардино-Балкарии, в Эльбрусском районе действует режим ЧС. Без воды остаются три тысячи человек, подача электричества и газа осуществляется в штатном режиме, сообщили в МЧС.
Селевой поток сошел 31 июля по ущелью реки Герхожан-Суу.
Ранее в Российском союза туриндустрии (РСТ) рассказали НСН, что снижения спроса на отдых в горных регионах не зафиксировано, а само направление позволяет сохранять туристический спрос круглый год.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд вновь отказал Разину в правах на песни «Ласкового мая»
- В Цумадинском районе Дагестана сошел сель
- МВД обещает миллион рублей за поимку главаря киллеров Шестерина
- Глава ДНР Пушилин назвал освобождение Часова Яра триумфом десантников ВДВ
- Запашный заявил о нехватке профессиональной клоунады в современном цирке
- В аэропорту Екатеринбурга более 430 пассажиров ждут свой рейс во Вьетнам
- СМИ: Эстонские пограничники не пускают туристов в Россию
- МВД: В Мордовии при попадании автобуса в кювет пострадали 6 человек
- Сенатор Джабаров связал решение Трампа о подлодках с «Князем Пожарским»
- Минобороны: ВС РФ освободили Александро-Калиново в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru