В четверг российское оборонное ведомстве отчиталось об освобождении города Часов Яр. Освобождение этого города позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Пушилин отметил вклад ВДВ в защиту мира и безопасности.

Ранее экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай заявил НСН, что после Часова Яра российским войскам необходимо взять Константиновку, на это могут уйти недели и даже месяцы, и только потом начнется борьба за Краматорск и Славянск, взятие которых будет означать полное освобождение Донбасса.

