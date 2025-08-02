Глава ДНР Пушилин назвал освобождение Часова Яра триумфом десантников ВДВ
Глава ДНР Денис Пушилин назвал освобождение Часова Яра триумфом военнослужащих Воздушно-десантных войск.
В четверг российское оборонное ведомстве отчиталось об освобождении города Часов Яр. Освобождение этого города позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Пушилин отметил вклад ВДВ в защиту мира и безопасности.
Ранее экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай заявил НСН, что после Часова Яра российским войскам необходимо взять Константиновку, на это могут уйти недели и даже месяцы, и только потом начнется борьба за Краматорск и Славянск, взятие которых будет означать полное освобождение Донбасса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самыми популярными концертами стали шоу Anna Asti, Zoloto и «Три дня дождя»
- Суд вновь отказал Разину в правах на песни «Ласкового мая»
- В Цумадинском районе Дагестана сошел сель
- МВД обещает миллион рублей за поимку главаря киллеров Шестерина
- Глава ДНР Пушилин назвал освобождение Часова Яра триумфом десантников ВДВ
- Запашный заявил о нехватке профессиональной клоунады в современном цирке
- В аэропорту Екатеринбурга более 430 пассажиров ждут свой рейс во Вьетнам
- СМИ: Эстонские пограничники не пускают туристов в Россию
- МВД: В Мордовии при попадании автобуса в кювет пострадали 6 человек
- Сенатор Джабаров связал решение Трампа о подлодках с «Князем Пожарским»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru