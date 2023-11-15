Мизулина обвинила Моргенштерна в пиаре на ее имени
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обвинила рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в пиаре на ее имени. Об этом она рассказала проекту «Киберэтика».
По ее словам, исполнитель упоминает ее в каждом интервью и в каждом ролике, получая таким образом некую медийность.
До этого стало известно, что выступления и публичные мероприятия с участием российского рэпера Моргенштерна(признан в РФ иноагентом) запретили на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее Екатерина Мизулина призналась, что слушает только певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и гимн России. Об этом она заявила в своем Telegram-канале. Толчком к такому заявлению стало приглашение на интервью, в ответ на которое Глава Лиги безопасного интернета сказала, что все интервью — это пустая трата времени и «какое-то зазубренное стихотворение», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru