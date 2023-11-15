Мизулина обвинила Моргенштерна в пиаре на ее имени

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обвинила рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в пиаре на ее имени. Об этом она рассказала проекту «Киберэтика».

По ее словам, исполнитель упоминает ее в каждом интервью и в каждом ролике, получая таким образом некую медийность.