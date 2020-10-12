«Бредни скота». Понасенков оценил признание вины Соколовым

«Бредни скота. Конечно, никакой травли не было. Наоборот, его быдло ряженое устраивало в интернете провокации и травли против меня. У него же есть ресурсы. У него полно ряженых сумасшедших, называемых реконструкторами. А я просто молодой ученый», - отметил он.

Понасенков объяснил, почему Соколов перекладывает вину на других людей.

«Абсолютно грязное существо, которое хочет своей грязью измазать всех окружающих. У него виновата сама Настя (Анастасия Ещенко. – Прим. НСН), которая «доводила», а также ее родители, то есть все виноваты, кроме него», - сказал он.

Понасенков напомнил, что Соколов в ситуации с Ещенко действовал абсолютно также, как с другой своей возлюбленной Екатериной Пржигодзкой в 2008 году. По его словам, тогда ученый обещал, что убьет девушку, а тело закопает на ближайшей стройке.

Публицист напомнил, что Соколов всю жизнь уходил от наказаний. «Первый раз его осудили в связи с гибелью человека в 1982 году, еще до моего рождения. Тогда ему дали два года условно. Дело об избиении Пржигодзкой не завели, потому что у него, я так понимаю, большие были связи. В итоге от безнаказанности мы получили убийство», - сказал он.

Кроме того, Понасенков назвал признание Соколова вынужденным.

«Сначала защита затягивала процесс, сейчас он пытается на жалость судью пробить. Никакого раскаяния нет, он выдумывает себе заслуги. Кстати, он историком не является, у него нет ни одной научной монографии. Все его книжки изданы под грифом популярных или художественных изданий, а в Академии наук про него даже не слышали», - резюмировал публицист.

По данным следствия, 7 ноября прошлого года экс-доцент застрелил Анастасию Ещенко, а позднее расчленил тело и попытался утопить улики в реке Мойке. Однако злоумышленник сам упал в воду, после чего и раскрылись обстоятельства содеянного им преступления.

