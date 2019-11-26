Суд назначил заседание по апелляции на арест историка Соколова
В четверг 5 декабря Санкт-Петербургский городской суд проведет заседание по апелляционной жалобе на арест бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который в настоящий момент находится под стражей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Почуева.
По данным агентства, такая мера была проведена без согласия самого ученого, поскольку тот раскаивается в содеянном и согласен на самое строгое наказание. По словам Почуева, Соколов, который обвиняется в убийстве своей аспирантки, будет переведен из петербургского СИЗО "Кресты" в московский следственный изолятор № 1, известный под неофициальным названием "Матросская тишина", так как его дело передается в центральное управление следственного комитета России.
Ранее в эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов сообщал, что все факты говорят о расчётливых мотивах преступления Олега Соколова, и смягчающих обстоятельств в этом деле нет.
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