Суд назначил заседание по апелляции на арест историка Соколова

По данным агентства, такая мера была проведена без согласия самого ученого, поскольку тот раскаивается в содеянном и согласен на самое строгое наказание. По словам Почуева, Соколов, который обвиняется в убийстве своей аспирантки, будет переведен из петербургского СИЗО "Кресты" в московский следственный изолятор № 1, известный под неофициальным названием "Матросская тишина", так как его дело передается в центральное управление следственного комитета России.

Ранее в эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов сообщал, что все факты говорят о расчётливых мотивах преступления Олега Соколова, и смягчающих обстоятельств в этом деле нет.

