Трамп захотел построить в Вашингтоне самую большую триумфальную арку в мире
Президент США Дональд Трамп обнародовал проект триумфальной арки в Вашингтоне, которая станет самой большой в мире. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
«Сегодня моя администрация официально представила... комиссии изящных искусств презентацию и планы строительства самой большой и красивой триумфальной арки в мире», — указал глава Белого дома.
Трамп опубликовал фото, на котором показан проект, созданный компанией Harrison Design. Арка будет выполнена из светлого камня с элементами позолоты, двумя орлами из цветного металла и золотой фигурой, похожей на статую Свободы с крыльями.
Ранее Трамп анонсировал строительство триумфальной арки в Вашингтоне на противоположной от мемориала президенту Аврааму Линкольну стороне Арлингтонского моста.
- Эксперт рассказал, кто может получить свои пенсионные накопления целиком
- Буцкая призвала ввести подарки для новорожденных во всех регионах
- Облетевшие Луну в рамках миссии Artemis II астронавты вернулись на Землю
- Среднюю пенсию свыше 30 тысяч рублей отметили в 12 регионах России
- Минпросвещения определило дату выпускных в школах
- Омбудсмену Москальковой направили список из 200 политзаключенных на Украине
- Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в доме в Мытищах
- В Дагестане часть дороги обрушилась из-за оползня
- Трамп назвал первый пункт «хорошей сделки» с Ираном