Трамп захотел построить в Вашингтоне самую большую триумфальную арку в мире

Президент США Дональд Трамп обнародовал проект триумфальной арки в Вашингтоне, которая станет самой большой в мире. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Сегодня моя администрация официально представила... комиссии изящных искусств презентацию и планы строительства самой большой и красивой триумфальной арки в мире», — указал глава Белого дома.

Трамп опубликовал фото, на котором показан проект, созданный компанией Harrison Design. Арка будет выполнена из светлого камня с элементами позолоты, двумя орлами из цветного металла и золотой фигурой, похожей на статую Свободы с крыльями.

Ранее Трамп анонсировал строительство триумфальной арки в Вашингтоне на противоположной от мемориала президенту Аврааму Линкольну стороне Арлингтонского моста.

