СМИ: На Земле усилились вибрации, вызывающие бессонницу
Вибрации, провоцирующие бессонницу и шум в ушах, усилились на Земле. Об этом пишет Daily Mail.
Как сообщает издание, «гудящие» вибрации планеты усиливаются уже более недели. Явление известно как резонанс Шумана — это устойчивый электромагнитный ритм, который генерируют отражающиеся между поверхностью Земли и ионосферой молнии. По данным ресурса для мониторинга космической погоды MeteoAgent, с понедельника значения резонанса резко повысились и классифицируются как высокие и потенциально опасные.
Daily Mail указывает, что ученые заявляют о влиянии на вибрации магнитных бурь и вспышек на Солнце. Они могут усиливать эффект в зависимости от своей классификации.
Между тем врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что магнитные бури влияют на состояние людей с проблемами сердца.
- СМИ: На Земле усилились вибрации, вызывающие бессонницу
