Расчленившему аспирантку доценту Соколову «состояние аффекта» не светит

Защита доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве своей аспирантки и расчленении ее тела, намерена добиваться смягчения уголовной статьи, пишет «Российская газета». По данным журналистов, защита намерена доказать, что доцент находился в состоянии аффекта.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ, это «убийство». Наказание по статье «убийство в состоянии аффекта» более мягкое (ст.107). Преступника по этой статье могут лишить свободы на срок до трех лет или ограничить его свободу на этот же период.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН напомнил, что факты говорят о расчётливых мотивах преступления Олега Соколова.