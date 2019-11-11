Расчленившему аспирантку доценту Соколову «состояние аффекта» не светит
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» в эфире НСН рассказал, что добиться смягчения наказания доценту Соколову будет практически невозможно.
Защита доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве своей аспирантки и расчленении ее тела, намерена добиваться смягчения уголовной статьи, пишет «Российская газета». По данным журналистов, защита намерена доказать, что доцент находился в состоянии аффекта.
Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ, это «убийство». Наказание по статье «убийство в состоянии аффекта» более мягкое (ст.107). Преступника по этой статье могут лишить свободы на срок до трех лет или ограничить его свободу на этот же период.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН напомнил, что факты говорят о расчётливых мотивах преступления Олега Соколова.
«Аффект – это особое состояние психики, которое подразумевает, что человек в момент преступления не в полной мере отдавал отчёт в том, что он делает. Как правило, аффект растянут во времени. Судя по тому, как обвиняемый [доцент Соколов] расчётливо пытался скрыть состав преступления, приглашая в дом гостей и храня тело, пытаясь уничтожить его, говорит, что не было состояния аффекта», - заключил адвокат.
Вдобавок, имеются письменные заявления о том, что ранее обвиняемый уже применял насилие к другим потерпевшим.
«В совокупности с этими заявлениями уже ясно, что это голословная позиция защиты», - заключил собеседник НСН.
Ранее НСН сообщила, что руководство Санкт-петербургского государственного университета (СПбГУ) намерено уволить преподавателя Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
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