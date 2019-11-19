Психиатр: «Влияние Луны» не поможет «соскочить» доценту-расчленителю Соколову
Психотерапевт высшей категории в эфире НСН предположил, что мистика в деле Олега Соколова может заинтересовать разве что Голливуд, но не органы правосудия.
Адвокат историка и экс-доцента СпбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что в ночь убийства на его клиента могла «повлиять» Луна. Александр Почуев уточнил, что в день смерти девушки оставалось всего три дня до полнолуния, спутник при этом находился в активной фазе, а именно «в это время совершаются многие дебюты шизофрении».
Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН отметил, что такая линия защиты вряд ли поможет подозреваемому.
«Насколько мне известно, ничего подобного ранее не звучало, а если и звучало, то никогда не было доказуемо и не принималось судами и органами следствия как некие смягчающие обстоятельства. Потому что нет ни критериев оценки, ни приборов, которые могли бы регистрировать те или иные состояния», - сказал Федорович.
По его мнению, адвокат, как и «диванные эксперты», наживаются на трагедии и ведут нечестную игру.
«Сейчас на трагедии аспирантки наживается целое племя, когорта "специалистов", "диванных экспертов" и людей, которые пытаются быть наукообразными. Выглядит все это, на мой взгляд, нечистоплотно. В том числе и со стороны адвоката, который заявляет такую странную вещь. Можно было бы тогда предположить, что тектонические пласты коры земли сдвинулись как-то [и тоже повлияли на Соколова]. На мой взгляд, это не более чем домыслы и игра. При чем, игра нечестная. Потому что если ты адвокат и пытаешься человека именно защитить, то фантазии здесь неуместны», - пояснил психиатр.
При этом собеседник НСН отметил потенциал истории с убийством аспирантки и мистическое влияние на историка для Голливуда.
«Это «мясистая» тема и на ней можно развернуться - раздвоение, растроение личности, влияние Луны и ретроградного Меркурия», - заметил Федорович и предположил, что также тема может стать интересной для астрологов, хиромантов или нумерологов.
«Возможно, они захотят поучаствовать, заинтересуются останками этой несчастной, чтобы посмотреть на ладонях «линии жизни», прочитать или просчитать что-то», - заметил психиатр.
Ранее адвокат заявлял, что его подзащитный может «потерять рассудок». В связи с этим предпринимаются попытки сохранить психоэмоциональное состояние историка. Доктор психологических наук, профессор Высшей школы экономики Андрей Подольский в беседе с НСН высказал мнение, что адвокат преувеличивает опасность состояния Соколова.
Напомним, 9 ноября в Санкт-Петербурге из реки Мойка был вытащен историк Олег Соколов. При нем в рюкзаке нашли отрезанные женские руки, а в его квартире обнаружили тело его сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов признался, что застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил ее тело.
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