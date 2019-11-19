Психиатр: «Влияние Луны» не поможет «соскочить» доценту-расчленителю Соколову

Адвокат историка и экс-доцента СпбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что в ночь убийства на его клиента могла «повлиять» Луна. Александр Почуев уточнил, что в день смерти девушки оставалось всего три дня до полнолуния, спутник при этом находился в активной фазе, а именно «в это время совершаются многие дебюты шизофрении».

Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН отметил, что такая линия защиты вряд ли поможет подозреваемому.

«Насколько мне известно, ничего подобного ранее не звучало, а если и звучало, то никогда не было доказуемо и не принималось судами и органами следствия как некие смягчающие обстоятельства. Потому что нет ни критериев оценки, ни приборов, которые могли бы регистрировать те или иные состояния», - сказал Федорович.

По его мнению, адвокат, как и «диванные эксперты», наживаются на трагедии и ведут нечестную игру.

«Сейчас на трагедии аспирантки наживается целое племя, когорта "специалистов", "диванных экспертов" и людей, которые пытаются быть наукообразными. Выглядит все это, на мой взгляд, нечистоплотно. В том числе и со стороны адвоката, который заявляет такую странную вещь. Можно было бы тогда предположить, что тектонические пласты коры земли сдвинулись как-то [и тоже повлияли на Соколова]. На мой взгляд, это не более чем домыслы и игра. При чем, игра нечестная. Потому что если ты адвокат и пытаешься человека именно защитить, то фантазии здесь неуместны», - пояснил психиатр.