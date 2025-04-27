Суд на 2 месяца арестовал обвиняемого в убийстве генерала Москалика Игната Кузина
Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик на 2 месяца. Об этом сообщают РИА Новости.
В суде также сообщили, что Кузину предъявлены обвинения по трём статьям УК РФ: совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и незаконное изготовление взрывчатых веществ.
25 апреля в Балашихе в результате взрыва самодельного взрывного устройства погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Накануне ФСБ и СК сообщили о задержании Игната Кузина - агента украинских спецслужб по делу об убийстве Москалика. Кузин полностью признал свою вину. По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, Кузин также признался, что за преступление ему пообещали вознаграждение в размере 18 тысяч долларов от Службы безопасности Украины (СБУ).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru