Суд на 2 месяца арестовал обвиняемого в убийстве генерала Москалика Игната Кузина

В суде также сообщили, что Кузину предъявлены обвинения по трём статьям УК РФ: совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

25 апреля в Балашихе в результате взрыва самодельного взрывного устройства погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Накануне ФСБ и СК сообщили о задержании Игната Кузина - агента украинских спецслужб по делу об убийстве Москалика. Кузин полностью признал свою вину. По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, Кузин также признался, что за преступление ему пообещали вознаграждение в размере 18 тысяч долларов от Службы безопасности Украины (СБУ).