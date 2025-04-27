СК РФ: Кузин признался, что СБУ пообещали ему $18 тысяч за совершение теракта
Игнат Кузин, подозреваемый в совершении теракта в отношении заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерала Ярослава Москалика, признался, что за преступление СБУ пообещали ему 18 тысяч долларов. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Петренко отметила, что Кузин продолжает давать подробные показания в ходе следственных действий, направленных на установление обстоятельств инцидента. В частности, он сообщил, что нападение Москалика планировалось с сентября 2024 года, а в марте этого года Кузин достал из тайника на территории Балашихи элементы готового взрывного устройства, оборудование для видеонаблюдения и контроля, после чего установил их в автомобиле. Кузин сообщил, что осуществил подрыв дистанционным способом и признал свою вину.
Петренко добавила, что следователи предъявили ему обвинение в теракте.
В пятницу 25 апреля в подмосковном городе Балашиха возле дома №2 по бульвару Нестерова примерно в 10:40 утра взорвался автомобиль «Volkswagen». В результате ЧП на месте погиб один человек. Позже выяснилось, что им оказался 59-летний замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.
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