СК РФ: Кузин признался, что СБУ пообещали ему $18 тысяч за совершение теракта

Петренко отметила, что Кузин продолжает давать подробные показания в ходе следственных действий, направленных на установление обстоятельств инцидента. В частности, он сообщил, что нападение Москалика планировалось с сентября 2024 года, а в марте этого года Кузин достал из тайника на территории Балашихи элементы готового взрывного устройства, оборудование для видеонаблюдения и контроля, после чего установил их в автомобиле. Кузин сообщил, что осуществил подрыв дистанционным способом и признал свою вину.

Петренко добавила, что следователи предъявили ему обвинение в теракте.

В пятницу 25 апреля в подмосковном городе Балашиха возле дома №2 по бульвару Нестерова примерно в 10:40 утра взорвался автомобиль «Volkswagen». В результате ЧП на месте погиб один человек. Позже выяснилось, что им оказался 59-летний замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.