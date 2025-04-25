Следком подтвердил гибель генерал-лейтенанта Москалика в результате взрыва

Следственный комитет РФ подтвердил гибель замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика в результате взрыва в Балашихе.

СМИ: При взрыве в Балашихе погиб замглавы оперативного управления Генштаба

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

«По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее в СМИ появилась информация, что самодельное взрывное устройство было заложено внутри автомобиля Volkswagen Golf, его привели в действие дистанционно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mosobl.sledcom.ru
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВзрывБалашихаСледственный Комитет Рф

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