Следком подтвердил гибель генерал-лейтенанта Москалика в результате взрыва
Следственный комитет РФ подтвердил гибель замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика в результате взрыва в Балашихе.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».
«По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ранее в СМИ появилась информация, что самодельное взрывное устройство было заложено внутри автомобиля Volkswagen Golf, его привели в действие дистанционно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru