Суд ЕС постановил отменить санкции против автогонщика Никиты Мазепина
Суд Евросоюза постановил исключить бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина из санкционных списков, официальный документ с решением представлен на сайте суда.
Мазепин попал в санкционный список в марте 2022 года за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом. Однако в решении суда уточняется, что семейная связь с отцом не является достаточным основанием, чтобы оставаться в санкционных списках.
Ранее Евросоюз исключил из санкционных списков экс-главу компании «Яндекс» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с госорганами компании АФК «Система» Сергея Мндоянца и главу словацкого отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru