Суд ЕС постановил отменить санкции против автогонщика Никиты Мазепина

Мазепин попал в санкционный список в марте 2022 года за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом. Однако в решении суда уточняется, что семейная связь с отцом не является достаточным основанием, чтобы оставаться в санкционных списках.

Ранее Евросоюз исключил из санкционных списков экс-главу компании «Яндекс» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с госорганами компании АФК «Система» Сергея Мндоянца и главу словацкого отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека, передает «Радиоточка НСН».

