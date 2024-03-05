Британия исключила основателя «Итеры» из списка санкций
Великобритания исключила из черного списка основателя российской газовой компании «Итера» Игоря Макарова, следует из документов, опубликованных на сайте правительства королевства.
Макаров попал в санкционные списки Великобритании в прошлом году. Также ограничения в отношении бизнесмена ввели Канада, Австралия и Новая Зеландия.
В июне 2023 года Макаров отказался от российского гражданства. Он занимал 57-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов РФ с состоянием $2,2 миллиарда.
Евросоюз 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России. Под ограничения попали более 190 физических и юридических лиц. Также в черном списке оказались 27 иностранных компаний, якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru