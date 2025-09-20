В России оказалось 63% женщин против 37% мужчин
Женщин в России оказалось больше, чем мужчин — 63 процента против 37, следует из данных аналитической компании Civixplorer.
Анализ проводился на основе данных за 2024 год. Перевес в сторону женщин также наблюдается в США (52,7 процента), Бразилии (53,3 процента), Бангладеш (53,8 процента), Мексике (54,4 процента), Японии (55,5 процента), Германии (52,3 процента) и Таиланде (55 процентов).
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила брать пример с Москвы и открывать по всей стране не только женские, но и мужские консультации. Об этом она сказала 11 сентября, выступая на пленарном заседании «Демография 2.0. Перезагрузка» в рамках Форума социальных инноваций регионов.
Количество мужчин во всем мире продолжает сокращаться, а их фертильность за последние 100 лет упала в 8 раз, поэтому внимание к их здоровью необходимо. Об этом НСН заявил хирург-уролог Андрей Убогий.
