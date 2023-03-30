Суд арестовал сотрудника МФТИ по делу о фейках об армии

Бабушкинский суд Москвы заключил под стражу до 22 мая заместителя исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института (МФТИ) Виктора Москалева. Он обвиняется по уголовному делу о фейках об армии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Москалеву вменяется «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды».

В заявлении вуза говорится, что в своей профессиональной деятельности Москалев занят разработками гражданской тематики, допуска к государственной тайне не имеет.

Курский районный суд Курской области назначил 30 тыс. руб. штрафа 49-летнему бывшему школьному учителю Николаю Бобрышеву по делу о дискредитации российской армии. Донос на него написал отец школьника, передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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