Суд арестовал сотрудника МФТИ по делу о фейках об армии
Бабушкинский суд Москвы заключил под стражу до 22 мая заместителя исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института (МФТИ) Виктора Москалева. Он обвиняется по уголовному делу о фейках об армии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Москалеву вменяется «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды».
В заявлении вуза говорится, что в своей профессиональной деятельности Москалев занят разработками гражданской тематики, допуска к государственной тайне не имеет.
Курский районный суд Курской области назначил 30 тыс. руб. штрафа 49-летнему бывшему школьному учителю Николаю Бобрышеву по делу о дискредитации российской армии. Донос на него написал отец школьника, передает НСН.
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