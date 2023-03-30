Суд арестовал сотрудника МФТИ по делу о фейках об армии

Москалеву вменяется «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды».

В заявлении вуза говорится, что в своей профессиональной деятельности Москалев занят разработками гражданской тематики, допуска к государственной тайне не имеет.

Курский районный суд Курской области назначил 30 тыс. руб. штрафа 49-летнему бывшему школьному учителю Николаю Бобрышеву по делу о дискредитации российской армии. Донос на него написал отец школьника, передает НСН.



