Пенсионера приговорили к семи годам колонии за фейки про российскую армию
Столичный Тимирязевский суд приговорил 63-летнего пенсионера Михаила Симонова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по статье 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти»). Об этом сообщила пресс-служба суда агентству ТАСС.
Установлено, что Симонов разместил в соцсети «ВКонтакте» два комментария к публикациям, содержавшие фейки про Вооруженные силы России, агрессивное отношение к руководству России и неприязнь к проведению спецоперации на Украине.
В ходе судебного слушания осужденный уверял, что не собирался оскорблять российскую армию и не знал, что его страница в соцсети является открытой.
Симонов проживал на территории Белоруссии и трудился директором вагона-ресторана поезда дальнего следования. В ноябре прошлого года он приехал в российскую столицу к родственникам и был задержан правоохранительными органами.
Ранее российского поисковика Олега Белоусова приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о фейках в отношении российской армии.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 750 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 467 / сут.
- Суд арестовал сотрудника МФТИ по делу о фейках об армии
- Завершились съёмки новых «Папиных дочек»
- Пенсионера приговорили к семи годам колонии за фейки про российскую армию
- Из-за непогоды 35 жителей Ростовской области остались без света
- Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оружейного концерна Rheinmetall AG
- Глава МОК назвал причину ввода санкции против России
- Суд оштрафовал бывшего курского учителя за дискредитацию армии по доносу отца ученика
- Российские войска сообщили об активизации разведки ВСУ на кременском участке фронта
- Глава РФС Дюков о Fan ID: Нет предела совершенству
- Актера Станислава Садальского госпитализировали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru