Пенсионера приговорили к семи годам колонии за фейки про российскую армию

Установлено, что Симонов разместил в соцсети «ВКонтакте» два комментария к публикациям, содержавшие фейки про Вооруженные силы России, агрессивное отношение к руководству России и неприязнь к проведению спецоперации на Украине.

В ходе судебного слушания осужденный уверял, что не собирался оскорблять российскую армию и не знал, что его страница в соцсети является открытой.

Симонов проживал на территории Белоруссии и трудился директором вагона-ресторана поезда дальнего следования. В ноябре прошлого года он приехал в российскую столицу к родственникам и был задержан правоохранительными органами.

Ранее российского поисковика Олега Белоусова приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о фейках в отношении российской армии.

