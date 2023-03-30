Пенсионера приговорили к семи годам колонии за фейки про российскую армию

Столичный Тимирязевский суд приговорил 63-летнего пенсионера Михаила Симонова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по статье 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти»). Об этом сообщила пресс-служба суда агентству ТАСС.

Суд заочно арестовал Петра Верзилова по делу о фейках об армии

Установлено, что Симонов разместил в соцсети «ВКонтакте» два комментария к публикациям, содержавшие фейки про Вооруженные силы России, агрессивное отношение к руководству России и неприязнь к проведению спецоперации на Украине.

В ходе судебного слушания осужденный уверял, что не собирался оскорблять российскую армию и не знал, что его страница в соцсети является открытой.

Симонов проживал на территории Белоруссии и трудился директором вагона-ресторана поезда дальнего следования. В ноябре прошлого года он приехал в российскую столицу к родственникам и был задержан правоохранительными органами.

Ранее российского поисковика Олега Белоусова приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о фейках в отношении российской армии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеРоссийская АрмияФейкСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры