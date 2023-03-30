Суд оштрафовал бывшего курского учителя за дискредитацию армии по доносу отца ученика

В Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области сообщили, что в ходе заседания в четверг, 30 марта, бывший Николай Бобрышев вину не признал. По его словам, ученики знали его отношение к СВО и спровоцировали его на обсуждение этой темы.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Признанный виновным в дискредитации армии житель Тульской области Алексей Москалев задержан в столице Белоруссии, передает НСН.

