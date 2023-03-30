Суд оштрафовал бывшего курского учителя за дискредитацию армии по доносу отца ученика

Курский районный суд Курской области назначил 30 тыс. руб. штрафа 49-летнему бывшему школьному учителю Николаю Бобрышеву по делу о дискредитации российской армии.

В апреле прошлого года во время урока учитель обществознания негативно высказался о СВО. Соответствующую запись с мобильного телефона сына- десятиклассника правоохранителям передал отец школьника.

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В Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области сообщили, что в ходе заседания в четверг, 30 марта, бывший Николай Бобрышев вину не признал. По его словам, ученики знали его отношение к СВО и спровоцировали его на обсуждение этой темы.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Признанный виновным в дискредитации армии житель Тульской области Алексей Москалев задержан в столице Белоруссии, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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