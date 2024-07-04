Субсидии и запреты: Названы способы снизить стоимость российских процессоров

«Если работать только субсидиями, то так не получится... Это все равно затраты, которые несет в том числе государство. Механизмов у государства достаточно много, чтобы изменить конченую стоимость. Один из способов – это субсидирование. Еще есть способы, например, заградительные меры на получение извне, на невозможность покупать какие-то зарубежные детали. Все эти совокупности в конечном итоге выровняют стоимость», - сказал он.

По словам Тимошенко, на рынке РФ массово не представлены отечественные процессоры. При этом он отметил, что компании-производители должны вложиться в рекламу продукта.

«Пока нашей продукции массово нет на рынке и пока она не зарекомендовала себя, вероятность того, что обычный потребитель ее купит с радостью и все будут покупать только ее, низковата. Интересы государства в том, чтобы соотношение цены было такое же или чуть дешевле. Можно ли сделать так, чтобы это было дешевле, вопрос в том, какое производство… Скорее всего, все будут пытаться, чтобы стоимость была одинаковая. Также должна быть работа компаний по рекламе… Они должны как-то продвигать свою продукцию, нести ее в массы», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Тимошенко предположил, что на разработку новых процессоров уровня Intel может уйти до миллиарда рублей.

«На разработку, пока не говоря о производстве, может быть до миллиарда рублей. Эту сумму нужно вложить, чтобы получить тот же самый результат, который сейчас есть на рынке… Это типовые изделия, которые используются. Чтобы было понятно, это одна микросхема уровня Intel или Huawei», - добавил он.

Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук отметил в разговоре с НСН, что чем больше Россия будет производить собственных комплектующих для ноутбуков, тем увереннее можно будет говорить о том, что в стране идет развитие высокотехнологичных производств. По его словам, на ноутбуках на базе процессоров «Байкал» нельзя поиграть в игры, также есть ограничения по поводу установки софта, передает «Радиоточка НСН».

