«Не поиграешь в игры»: В чем российские ноутбуки уступают зарубежным

Ранее сообщалось, что отечественные производители ноутбуков в 2022 году заняли 9% российского рынка против 4% в 2021 году. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на GS Group и ритейлеров. Российские вендоры смогли улучшить продажи на фоне ухода из страны ведущих мировых брендов. Ожидается, что позиции отечественной техники еще больше укрепятся на домашних площадках в 2023 году. Корнейчук призвал разделять ноутбуки, собранные в России, и отечественную технику.

«Полностью российские ноутбуки — это техника на базе процессоров, созданных в России. Это “Эльбрус”, “Байкал”, процессоры Arm, RISC-V, архитектура E2K и так далее. Они занимают куда меньшую нишу, на такой технике не поиграешь в игры, есть ограничения по поводу установки софта. Хотя я надеюсь, что у них есть будущее. В основном в статистику попала так называемая отверточная сборка, когда комплектующие закупаются в Китае, а собираются ноутбуки уже в России», — сказал Корнейчук.

Собеседник НСН отметил, что нужно увеличивать количество комплектующих отечественного производства.

«Вопрос в том, когда будет расти процент локализации и какой процент локализации будет заявлять производитель ноутбука. Чем больше будет российских комплектующих, тем яснее будет понимание, что этот ноутбук создал рабочие места не только в виде отверточной сборки, но и какую-то важную часть высокотехнологичных производств он обеспечил заказами на территории нашей страны. Мы уже умеем делать текстолит, светодиоды, у нас есть свои матрицы. Надеюсь, мы пойдем по пути создания по-настоящему российских ноутбуков на базе отечественных процессоров», — добавил эксперт.

Корнейчук подчеркнул, что сейчас не стоит от российских ноутбуков ждать функционала и качества мировых брендов.

«Asus, Lenovo, MSI — это лидеры рынка. У них великолепные ноутбуки, выпускаются они миллионами. Техника этих брендов очень качественная. У нас не настолько большой рынок, чтобы для нас производились такие же крупные партии ноутбуков. Я бы сильно удивился, если бы получил от российского ноутбука все то же самое, что и от топового компьютера. Но для более точной оценки их надо тестировать», — отметил собеседник НСН.

Ранее пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо» рассказала НСН, что компания наладила импорт ноутбуков и продолжила сотрудничать с зарубежными партнерами, в магазинах представлены такие бренды, как Haier, Xiaomi, Realme и Infinix.

