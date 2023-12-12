В России началось производство материнских плат на отечественных процессорах

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» приступил к серийному производству материнских плат, сообщает mos.ru.

Московский производитель разработал малогабаритный процессорный модуль

Она бала разработана за 18 месяцев. Плата является универсальной. Ее можно начать использовать в моноблоках, телевизорах, дисплеях, сенсорных панелях.

Разработка была спроектирована под российские процессоры «Элвис» и «Байкал», что обеспечивает независимость отечественного аппаратного обеспечения. Производство запущено в Зеленограде. В 2024 году будет выпускаться до 30 тысяч единиц в год.

Ранее московская компания BM GROUP «Фабрика инноваций» поставила 69 сенсорных умных школьных досок собственного производства на отечественных процессорах Baikal в строящуюся школу в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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