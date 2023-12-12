В России началось производство материнских плат на отечественных процессорах
Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» приступил к серийному производству материнских плат, сообщает mos.ru.
Она бала разработана за 18 месяцев. Плата является универсальной. Ее можно начать использовать в моноблоках, телевизорах, дисплеях, сенсорных панелях.
Разработка была спроектирована под российские процессоры «Элвис» и «Байкал», что обеспечивает независимость отечественного аппаратного обеспечения. Производство запущено в Зеленограде. В 2024 году будет выпускаться до 30 тысяч единиц в год.
Ранее московская компания BM GROUP «Фабрика инноваций» поставила 69 сенсорных умных школьных досок собственного производства на отечественных процессорах Baikal в строящуюся школу в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Красном море норвежский танкер загорелся из-за удара ракеты
- Система ПВО сбила тактическую ракету «Точка-У» над селом в Белгородской области
- В России началось производство материнских плат на отечественных процессорах
- Гештаб Чехии призвал запугивать Москву, чтобы не допустить войны с РФ
- В России спрос на санатории в полтора раза превысил предложение
- Байден оговорился, заявив, что его отец пережил атаку ХАМАС
- СМИ: на Украине участились заражения устойчивой к антибиотикам инфекцией
- Конгрессмены заявили, что не станут слушать указаний Зеленского
- Полянский: выпрошенное Зеленским оружие будет перемолото ВС России
- Завершено расследование дела участников нападения на псковских десантников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru