В Госдуме призвали думать о матерях в вопросах об абортах
Необходимо помочь обществу сформировать мировоззрение относительно нерожденной жизни, отметила в эфире НСН депутат Татьяна Соломатина.
Необходимо определить на законодательном уровне, как относиться к еще нерожденному ребенку: он субъект права или объект права, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в разговоре с НСН.
Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал исключить искусственное прерывание беременности из списка услуг частных клиник в России. По его словам, коммерческие медорганизации нарушают «антиабортные» ограничения и наживаются на «горе женщины». Татьяна Соломатина отметила, что с медицинской точки зрения аборты в стране нельзя ограничивать.
«Как врач, я должна сказать одно, а как человек верующий – другое. Всему обществу нужно объединиться именно к решению психологического отношения к уже зарожденной жизни. Предохраняться можно, этому нужно учить. Но если это произошло, значит, как говорит наша религия: жизнь дает Бог. Но аборт может быть по медицинским показаниям, когда женщина больна и не сможет выносить ребенка, либо это грозит ее здоровью, либо это изнасилование. Нужно готовить и общество, и врачебное сообщество к тому, как мы будем относиться к еще нерожденной жизни. И на законодательном уровне, и на эмоциональном, и на религиозном. У нас сегодня на законодательном уровне не урегулировано понятие «плод». Нужно, чтобы эти точки соприкосновения были не болезненны в той или иной ситуации. Нужно, прежде всего, думать о жизни будущей матери и еще нерожденного ребенка: субъект права он или объект права», - сказала Соломатина.
Аборты в России входят в систему обязательного медицинского страхования. В соответствии со ст. 54 закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ», несовершеннолетние в возрасте от 15 лет могут самостоятельно принять решение об аборте, для этого не требуется дополнительное разрешение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ноябре прошлого года вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать запрет абортов для девушек до 18 лет без согласия родителей.
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