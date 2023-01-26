В Госдуме призвали думать о матерях в вопросах об абортах

Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал исключить искусственное прерывание беременности из списка услуг частных клиник в России. По его словам, коммерческие медорганизации нарушают «антиабортные» ограничения и наживаются на «горе женщины». Татьяна Соломатина отметила, что с медицинской точки зрения аборты в стране нельзя ограничивать.

«Как врач, я должна сказать одно, а как человек верующий – другое. Всему обществу нужно объединиться именно к решению психологического отношения к уже зарожденной жизни. Предохраняться можно, этому нужно учить. Но если это произошло, значит, как говорит наша религия: жизнь дает Бог. Но аборт может быть по медицинским показаниям, когда женщина больна и не сможет выносить ребенка, либо это грозит ее здоровью, либо это изнасилование. Нужно готовить и общество, и врачебное сообщество к тому, как мы будем относиться к еще нерожденной жизни. И на законодательном уровне, и на эмоциональном, и на религиозном. У нас сегодня на законодательном уровне не урегулировано понятие «плод». Нужно, чтобы эти точки соприкосновения были не болезненны в той или иной ситуации. Нужно, прежде всего, думать о жизни будущей матери и еще нерожденного ребенка: субъект права он или объект права», - сказала Соломатина.