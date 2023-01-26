В РПЦ предложили запретить женщинам делать аборт без согласия супруга

В РПЦ предложили не проводить женщинам аборты без согласия супруга. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Он уточнил, что речь идет об абортах без медицинских показаний.

По мнению Лукьянова, изменения необходимо внести на законодательном уровне. Также, по его словам, в законодательстве нужно предусмотреть обязательное психологическое консультирование и демонстрацию сердцебиения плода.

Священнослужитель настаивает на том, что аборт по желанию женщины должен быть признан в обществе «социально негативным, асоциальным, антигуманным явлением».

Патриарх Кирилл ранее предупредил о конце мира из-за желания уничтожить Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







