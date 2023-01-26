В РПЦ предложили запретить женщинам делать аборт без согласия супруга
В РПЦ предложили не проводить женщинам аборты без согласия супруга. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Он уточнил, что речь идет об абортах без медицинских показаний.
По мнению Лукьянова, изменения необходимо внести на законодательном уровне. Также, по его словам, в законодательстве нужно предусмотреть обязательное психологическое консультирование и демонстрацию сердцебиения плода.
Священнослужитель настаивает на том, что аборт по желанию женщины должен быть признан в обществе «социально негативным, асоциальным, антигуманным явлением».
Патриарх Кирилл ранее предупредил о конце мира из-за желания уничтожить Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru