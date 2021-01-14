Сессия в сети. В Госдуме предложили оставить вузы на дистанционке до февраля

«Если руководство Москвы, исходя из своей информации, приняло решение вернуть детей в школу, то я только за это решение. Но, возможно, что это обусловлено протестами московских родителей. Но если это решение не приведет к новому всплеску пандемии, то возврат к живому образованию можно только приветствовать, ведь оно гораздо эффективнее, чем образование на дому. Последнее формирует лишь поверхностное восприятие и просто вредно для здоровья, при нем снижается качество подготовки и формируется цифровое неравенство, когда мотивированные дети еще учатся, а остальные просто прекращают учиться», - сказал Смолин.

Студентов же депутат предлагает пока не возвращать с дистанционного обучения в январе, а дождаться начала нового семестра.

«Сейчас у студентов зимняя сессия, после нее каникулы до 7-10 февраля, так что студентов во время сессии можно спокойно не возвращать в аудитории. А экзамены можно принимать и по интернету. Так что студенты могут и подождать до начала нового семестра», - считает депутат.

Ранее представляющая интересы студентов адвокат Флоранс Ленская рассказала на пресс-конференции НСН, что онлайн-обучение приведет к краху российского образования. По ее словам, онлайн-обучение изменит саму образовательную среду, преподаватели не смогут общаться со учениками как прежде.

