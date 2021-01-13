Студенты подмосковных колледжей вернутся к очным занятиям

С 13 января дистанционное обучение в средних профессиональных учебных заведениях отменяется, транспортные карты студентов будут разблокированы. Однако обучение в вузах Подмосковья останется удаленным до 6 февраля.

В это же время будет отменено требование о наличии отрицательного теста на COVID-19 при заселении в гостиницы и отели Подмосковья, однако на входе по-прежнему будут измерять температуру. Людям старше 65 лет, а также тем, кто обладает хроническими заболеваниями, в постановлении все еще рекомендуется соблюдать самоизоляцию.