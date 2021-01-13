Студенты подмосковных колледжей вернутся к очным занятиям

Студенты колледжей в Подмосковье вернутся к очному обучению 13 января. Данное постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на официальном сайте правительства области.

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С 13 января дистанционное обучение в средних профессиональных учебных заведениях отменяется, транспортные карты студентов будут разблокированы. Однако обучение в вузах Подмосковья останется удаленным до 6 февраля.

В это же время будет отменено требование о наличии отрицательного теста на COVID-19 при заселении в гостиницы и отели Подмосковья, однако на входе по-прежнему будут измерять температуру. Людям старше 65 лет, а также тем, кто обладает хроническими заболеваниями, в постановлении все еще рекомендуется соблюдать самоизоляцию.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОбразованиеКолледжиПодмосковье
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