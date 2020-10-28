Студенты МГТУ имени Баумана вернутся к очным занятиям
МГТУ имени Баумана, который был закрыт из-за невыполнения требований профилактики коронавирусной инфекции, сможет возобновить очные занятия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Роспотребнадзор по Москве.
По данным ведомства, университетское руководство выполнило необходимые требования для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Очные занятия планируют восстановить с четверга 29 октября. Предписание о закрытии университета для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий МГТУ получил во вторник 20 октября.
Ситуацию также прокомментировал министр образования России Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-1". Он объяснил, что "Бауманка" является одним из лучших технических вузов страны, и отметил, что к ним всегда выдвигались "особые" требования. Фальков также рассказал, что 152 организации из более чем 1200 российских вузов в России в настоящий момент успешно работают в дистанционной форме.
Министр также описал текущий формат образования как "смешанный", чередующий очные и дистанционные занятия. Также Фальков сообщил о 900 тысяч мест в общежитиях, которые можно превратить в обсервации для студентов. По словам главы Минобразования, эти места ранее были выделены для иностранных студентов, и они никем не заняты.
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