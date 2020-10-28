Студенты МГТУ имени Баумана вернутся к очным занятиям

МГТУ имени Баумана, который был закрыт из-за невыполнения требований профилактики коронавирусной инфекции, сможет возобновить очные занятия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Роспотребнадзор по Москве.

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По данным ведомства, университетское руководство выполнило необходимые требования для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Очные занятия планируют восстановить с четверга 29 октября. Предписание о закрытии университета для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий МГТУ получил во вторник 20 октября.

Ситуацию также прокомментировал министр образования России Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-1". Он объяснил, что "Бауманка" является одним из лучших технических вузов страны, и отметил, что к ним всегда выдвигались "особые" требования. Фальков также рассказал, что 152 организации из более чем 1200 российских вузов в России в настоящий момент успешно работают в дистанционной форме.

Министр также описал текущий формат образования как "смешанный", чередующий очные и дистанционные занятия. Также Фальков сообщил о 900 тысяч мест в общежитиях, которые можно превратить в обсервации для студентов. По словам главы Минобразования, эти места ранее были выделены для иностранных студентов, и они никем не заняты.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Тимкив
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