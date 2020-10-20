Дорастет ли COVID-19 до локдауна?

В Москве приостановлена работа Московского государственного технического университета, МГТУ имени Баумана. Роспотребнадзор выявил в одном из крупнейших и престижных российских учебных заведений нарушения мер профилактики коронавируса и большое число заболевших среди студентов.

Сотрудники службы прибыли в вуз после получения информации о росте числа случаев заболеваемости. В самом вузе сообщили, что после замечаний Роспотребнадзора закроют на плановую дезинфекцию три из 24 корпусов. Дезинфекция продлится до 26 октября. Пресс-служба МГТУ назвала количество заболевших студентов и преподавателей с подтверждённым диагнозом «коронавирус»: таковых сейчас 75 человек на 35 тысяч.

При этом рост заболеваемости коронавирусом в России не теряет темпов: за последние сутки выявлено более 16 тысяч новых случаев в целом по стране. Больше всего заболевших в Москве – 4999. Власти столицы обязали все организации перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Вузы Москвы начали частично переходить на удаленку. Так, Высшая школа экономики сообщила, что переведет в онлайн-формат все лекции. В тех вузах, где сохраняется очная форма обучения, все студенты и преподаватели должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Преподаватели могут снять ее только на время лекции.

На сокращение плановой медицинской помощи готовы пойти власти Алтайского края из-за роста числа заболевших. Как заявил губернатор региона Виктор Томенко, оказание плановой помощи будет либо скорректировано, либо на время обострения приостановлено.

Краевая система здравоохранения через такое никогда не проходила, признал губернатор, назвав ситуацию очень тяжелой. В Алтайском крае, по данным федерального оперативного штаба, сейчас болеют коронавирусом более тысячи человек при населении в 2,3 миллиона. Новых случаев за сутки зафиксировано 305. Существующие госпитали уже на 90% заполнены людьми в среднем и тяжелом состоянии. Поэтому необходимо систему здравоохранения перестраивать, заявил Томенко. Администрация края также изучает предложение о создании дополнительных госпиталей в немедицинских организациях.

Столь высокая динамика прироста заболеваемости коронавирусом, что фиксируется с начала октября, породила предположения о возможном повторении весеннего сценария ограничительных мер. Однако режим нерабочих дней, как это было весной, федеральные власти вводить не намерены. Вариант, при котором президент объявляет о введении такого режима для всей России, исключен, заявили РБК два высокопоставленных источника. По их словам, президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

